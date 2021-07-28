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В Нур-Султане рынки подключились к проекту Ashyq

В Нур-Султане рынки подключились к проекту Ashyq

Крытые рынки Нур-Султана вслед за другими объектами предпринимательства подключились к проекту Ashyq, сообщает пресс-служба столичной администрации.
В их числе оказались торговые центры "Асем" и "Алем", строительный рынок "Эталон", в проект войдут также рынки "Шапагат", "Сарыарка" и другие.

Отмечается, что это позволит снизить риски распространения COVID-19, а сами объекты продолжат свою работу. Сейчас в проекте зарегистрировано свыше 2000 объектов предпринимательства.

Участвующим в проекте предпринимателям необходимо пропускать посетителей только после определения статуса.

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Вестник Кавказа

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