ЦРБ Прохладного стала ковид-госпиталем

Из-за загруженности других медучреждений власти Кабардино-Балкарии перепрофилировали центральную районную больницу (ЦРБ) Прохладного в ковид-госпиталь, ее пациентов перенаправят в другие медучреждения республики, - сообщает пресс-служба Минздрава КБР.

"В ЦРБ Прохладного с сегодняшнего дня приостановлен плановый прием пациентов. Здесь готовятся к открытию госпиталя особо опасных инфекций. Данное решение Минздрава республики связано и с увеличением загруженности функционирующих госпиталей, в том числе и реанимационных отделениях", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, по данным на 27 июля в республике выявлено 26 тыс 652 случая COVID-19, выздоровели 24 тыс 556 человек, умерли 582.