Владимиров рассказал о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров проинформировал о ситуации с коронавирусом нового типа в регионе за минувшие сутки.

За отчетный период было зафиксировано 315 случаев заражения. "Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты. Всего – более 2 миллионов 166 тысяч исследований за весь период", - написал он в Instagram. Глава региона подчеркнул, что пациентам с коронавирусом оказывается помощь.

Владимиров также сообщил о том, что число выздоровевших пациентов увеличилось на 211 человек и в целом составило свыше 56,4 тыс.

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