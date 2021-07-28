Грузинские ученые запустят свой интернет-канал

Новый интернет-канал грузинских ученых "Мир науки" будет заниматься популяризацией науки, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Грузии.

Отмечается, что новый канал появится по инициативе ведомства на сайте Национального научного фонда имени Руставели.

По словам замглавы Минобразования Нуну Мицкевич, с помощью платформы зрителей познакомят с молодыми и успешными научными деятелями страны, а также со всеми теми проектами, которые финансируются Национальным научным фондом.

Гендиректор фонда Джаба Самушия отметил, что новый портал расскажет о богатых научных традициях Грузии, научных школах, новшествах в сфере науки, техники и инноваций.

Подчеркивается, что на канале можно будет смотреть научно-популярные, документальные научные фильмы, телепередачи, виртуальные музеи и видеоблоги.