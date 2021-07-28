Баку поддержал инициативу Москвы о прекращении огня, Ереван продолжает обстрелы

ВС Армении не соблюдают требование прекращения огня, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что поддержали инициативу российской стороны объявить перемирие на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (9.00 мск).

"Однако, вопреки этому, армянская сторона продолжает нагнетать обстановку и подвергать обстрелу наши позиции дополнительно применяя танки и 120-миллиметровые минометы", - подчеркнули в Минобороны АР.

Напомним, ночью подразделения Вооруженных сил Армении совершили очередную провокацию на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы: начиная с примерно 00:50, подразделения ВС РА с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов подвергли интенсивному обстрелу азербайджанские позиции, в результате чего были ранены двое азербайджанских военнослужащих. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, приняли адекватные меры. По данным на 8.58 мск, напряженность на Кельбаджарском направлении сохранялась.

В МИД Азербайджана заявили, что Баку даст решительный ответ на любые шаги, предпринятые против территориальной целостности АР.