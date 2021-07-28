Жара вернется на Дон и на Кубань

В Краснодарском крае, а также в Ростовской области и Крыму в скором времени прогнозируют сильную жару.

На Кубани и в Крыму днем ожидается 31-36 градусов тепла, в Ростовской области - до 38 со знаком плюс, - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму даже ночью температура около 24-25 градусов. Это минимальные значения, и это 28 июля", - отметил метеоролог, передает "АиФ-Юг".

Дальнейшие температуры будут оставаться высокими - сейчас самое жаркое время, и регион вернется к температурам 35-37 тепла, хотя в крае пройдут и ливневые, и грозовые дожди. Единственное - частота выпадения осадков будет меньше, поскольку температурный режим все-таки выравнивается, - пояснил профессор, кандидат географических наук Юрий Ткаченко.