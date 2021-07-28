ООН предупредила о метеоритной атаке Земли

Научному сообществу известно лишь около 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В соответствии с документом, в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий собрала около 39 млн о наблюдениях астероидов и комет.

Таким образом, в апреле этого года, стало известно, что к Земле приближается 25 647 объектов.