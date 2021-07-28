МИД АР: Азербайджан даст решительный ответ на любые шаги против его территориальной целостности

МИД Азербайджана распространил комментарий по поводу очередной провокации ВС Армении в Кельбаджарском районе армяно-азербайджанской государственной границы. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Сегодня ночью ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе, в результате были ранены двое военнослужащих ВС АР.

В связи с этим в МИД Азербайджана подчеркнули, что ответственность за обострение ситуации путем совершения очередной провокации полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Министерство призвало Ереван "принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации госграницы".

В МИД обратили внимание, что Азербайджан оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ и даст решительный ответ на любые шаги, предпринимаемые против территориальной целостности страны.