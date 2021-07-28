В Дагестан прибыла первая партия вакцины "Спутник Лайт"

В Дагестан прибыла первая партия однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", - сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Дагестан впервые получил 10 тыс 844 доз препарата "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться этим препаратом рекомендуется переболевшим коронавирусом, а по рекомендации врача им могут привиться и другие категории граждан от 18 и 60 лет. Все привитые получат соответствующий сертификат.

Партия вакцины уже распределяется по районам и городам региона, - добавили в ведомстве.