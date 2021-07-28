Врач назвал тех, кто подвержен тромбозу

Люди, имеющие генетическую предрасположенностью, женщины принимающие оральные контрацептивы, а также страдающие эндокринными заболеваниями наиболее предрасположенные к тромбозу категории, сообщил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, когда клетки эндотелия поражает коронавирус, внутренняя оболочка сосудов теряет эластичность, а ток крови затрудняется, одновременно при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы.

"К сожалению, у генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной", - предупредил он, отметив, что также к образованию тромбов больше склонны женщины, принимающие оральные контрацептивы.

Помимо вышеназванных категорий, на повышенное тромбообразование могут влиять эндокринные заболевания, которые связаны с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, хронические сердечные заболевания, передает РИА Новости.