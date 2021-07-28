ВС Армении продолжают провокации в Кельбаджарском районе – Минобороны Азербайджана

Ответные меры, принятые азербайджанской армией для предотвращения провокации, развязанной Вооруженными силами Армении в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля, продолжаются, - говорится в заявлении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальном сайте.

"Нашими частями предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противоположной стороны. Что касается сообщений о предполагаемых повреждениях гражданских объектов в Армении, они являются ложными и вводящими в заблуждение. Верное традициям военно-политическое руководство Армении продолжает распространять ложную информацию, вводя в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество", - отмечают в азербайджанском оборонном ведомстве.

"Мы призываем политическое и военное руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать переговоры о делимитации государственной границы в гражданском порядке. Ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отмечается в заявлении.

"В настоящее время все работы в этом направлении находятся на контроле наших ведомств. В целях обеспечения неприкосновенности границ Азербайджанской Республики все провокации со стороны Армении и впредь будут решительно пресекаться", - подчеркивается в заявлении.