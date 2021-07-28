В Узбекистане откроют медцентры, работающие по принципу "золотой час"

В ближайшие полтора года в Узбекистане станет на 35 специализированных медцентров больше.

Межрайонные медицинские центры появятся в регионах, в них будут заниматься травмами и острыми сосудистыми заболеваниями.

Планируется, что медцентры будут оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". Также в новых медучреждениях больные, страдающие почечной недостаточностью, смогут получать гемодиализ.

Создание центров предусмотрено постановлением президента республики "О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, населению", цель - повышение доступа населения в регионах к специализированной медицинской помощи.