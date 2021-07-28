В Узбекистане откроют медцентры, работающие по принципу "золотой час"
В ближайшие полтора года в Узбекистане станет на 35 специализированных медцентров больше.
Межрайонные медицинские центры появятся в регионах, в них будут заниматься травмами и острыми сосудистыми заболеваниями.
Планируется, что медцентры будут оказывать экстренную и специализированную помощь на основе принципа "золотой час". Также в новых медучреждениях больные, страдающие почечной недостаточностью, смогут получать гемодиализ.
Создание центров предусмотрено постановлением президента республики "О мерах по дальнейшему повышению качества медицинской помощи, населению", цель - повышение доступа населения в регионах к специализированной медицинской помощи.
Вестник Кавказа
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