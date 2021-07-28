Жителей столичного региона сегодня ждут ливни и грозы

Сегодня жителей столичного региона ждут ливни с грозами и до 26 градусов тепла, - сообщила ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые приближаются к нам с запада, так что нас ожидает облачная погода с прояснениями, ливневые дожди, грозы. Максимальная температура в столице плюс 24-26, в столичном регионе - плюс 23-28 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру окажется пониженным - 743 мм рт ст", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Грозовые облака уже вплотную подобрались к Москве и закрывают небо в районе Одинцово, поэтому в течение 2-3 часов на западе могут начаться дожди, - добавила синоптик.