Олимпиада в Токио продолжает оставаться "олимпиадой коронавируса"

На Олимпийских играх в Токио за последние сутки коронавирус выявлен по меньшей мере у 16 человек, имеющих отношение к проведению игр, - говорится в отчете, опубликованном сегодня на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Спортсменов среди заболевших нет, однако общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр превысило 170, - передает ТАСС.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.