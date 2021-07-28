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Летевший в Самару самолет вернулся в Шереметьево из-за утечки горючего

Летевший в Самару самолет вернулся в Шереметьево из-за утечки горючего

Пассажирский лайнер, сегодня утром вылетевший в Самару из Москвы, вернулся в аэропорт из-за предположительной течи топлива из двигателя, - сообщил источник в авиационных кругах.

"Самолет Boeing 737 вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Предварительная причина возврата - течь топлива из двигателя", - цитирует собеседника ТАСС.

Лайнер какой из российских компаний выполнял рейс, в сообщении не указывается.

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Вестник Кавказа

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