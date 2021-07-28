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Российских дачников ждут новые штрафы

Российских дачников ждут новые штрафы

Дерево, высаженное вами на дачном участке, может стать источником новых проблем - в некоторых случаях спилить его можно лишь по согласованию с администрацией поселения, даже если оно угрожает жизни и здоровью, - рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Если ваш участок примыкает к лесному фонду, то случае спил деревьев на нем необходимо согласовывать с лесничеством - даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", - поведал эксперт, передает РИА Новости.

В ряде случаев за спил деревьев на своем участке возможен штраф, впрочем, если дерево, угрожавшее жизни и здоровью, упало, например, на соседскую машину или на соседский дом, то владелец участка и в этом случае тоже будет нести ответственность за то, что вовремя не обезопасил окружающих от него, - добавил юрист.

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Вестник Кавказа

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