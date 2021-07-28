Российская сборная по плаванию стала второй в эстафете 4х200 м кролем

Российские пловцы стали вторыми в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк в финале показали время 7 минут 1,81 секунды, - передает РИА Новости.

Первое место заняли британцы, показавшие результат 6 минут 58,58 секунды. Россияне отстали от них на 3,23 секунды. Бронзовые медали завоевали австралийцы (+3,26).

Напомним, накануне Евгений Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 м на спине.

Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио стало семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, - говорится в сообщении.