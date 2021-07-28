"Вектор": коронавирус может затянуться на пару лет

Нынешние низкие темпы вакцинации могут спровоцировать продолжение пандемии коронавируса, - заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Говорить о завершении пандемии можно крайне осторожно... При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить. Если этот процесс будет ускорен, то пандемия завершится гораздо быстрее", - сказал Семенов, передает РИА Новости.

Опыт прошлых лет, например, гонконгского гриппа, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно два-три года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета, - отметил ученый.

Напомним, активная вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.