На курорты Египта готовы летать девять российских авиакомпаний

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта – это "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер" и "Роял Флайт". "Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам, - говорится в сообщении регулятора.

Российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании - "России", и это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров, - передает РИА Новости.

Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.