Казахстан снова побил антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 6 925 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что стало новым антирекордом страны, - сообщила МВК.

Лидерами по числу инфицированных по-прежнему остаются мегаполисы: так, в Нур-Султане был выявлен 1531 заболевший, в Алматы – 1250 инфицированных.

От них к счастью отстает Шымкент – здесь всего 421 новый заболевший, а вот в Карагандинской области медики выявили 920 инфицированных, - передает Sputnik Казахстан,

Более ста новых заболевших в Атырауской (430), Восточно-Казахстанской (312), Мангистауской (267), Павлодарской (225), Алматинской (220), в Костанайской (213), Акмолинской (210), Западно-Казахстанской (197), Актюбинской (191), Кызылординской (150), Жамбылской (137), Северо-Казахстанской (134) и Туркестанской (117) областях.

Напомним, власти Казахстана со 2 августа усиливают карантин в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Карагандинской и Атырауской областях - в них приостановят деятельность всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq.