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Школы обучения традиционным ремеслам появятся в Карачаевске

Фото: сайт главы и правительства КЧР
Фото: сайт главы и правительства КЧР

В КЧГУ имени У. Д. Алиева, на базе Центра обучения традиционным ремеслам народов Карачаево-Черкесии создадут пять школ. Такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

В школах можно будет научиться искусству художественной керамики и войлока, художественной обработке металла и древесины, вышивке золотом.

Данный проект КЧГУ выиграл Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов среди вузов России. В нем примут участие сто человек в возрасте от 15 до 25 лет.

Лучшие выпускники пройдут стажировку у экспертов-преподавателей, а в будущем и сами смогут работать в выбранной ими области.

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