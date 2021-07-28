Школы обучения традиционным ремеслам появятся в Карачаевске

В КЧГУ имени У. Д. Алиева, на базе Центра обучения традиционным ремеслам народов Карачаево-Черкесии создадут пять школ. Такое сообщение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

В школах можно будет научиться искусству художественной керамики и войлока, художественной обработке металла и древесины, вышивке золотом.

Данный проект КЧГУ выиграл Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов среди вузов России. В нем примут участие сто человек в возрасте от 15 до 25 лет.

Лучшие выпускники пройдут стажировку у экспертов-преподавателей, а в будущем и сами смогут работать в выбранной ими области.