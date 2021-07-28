"Донречфлот" лишится трети судов из-за долгов

Арбитраж Ростовской области удовлетворил иск банка-кредитора к судоходной компании "Донречфлот", которой теперь придется выставить на продажу часть флота, чтобы погасить долги. Это следует из материалов дела.

В залоге по трем кредитным договорам находились 19 судов. В какой-то момент "Донречфлот" перестал платить по этим обязательствам.

Большая часть судов, о которых идет речь, - сухогрузы, их стоимость оценивают в $24,5 млн. Это почти треть флота, которым располагает компания, передает "АиФ-Ростов".

Кроме того, в данный момент на рассмотрении также находится иск о банкротстве "Донречфлота".