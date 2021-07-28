Защитник "Сочи" перебрался к дебютанту РПЛ

Сербский футболист "Сочи" Иван Миладинович арендован футбольным клубом "Нижний Новгород", сообщает пресс-служба нижегородцев.

"У меня был действующий контракт с "Сочи", но появился вариант с арендой в "Нижнем Новгороде". Я хочу постоянно играть. Меня желали видеть в "Нижнем", проявляли во мне заинтересованность. И вот я здесь!" – рассказал серб о своем переходе.

Отмечается, что 26-летний защитник будет выступать под 15-м номером.