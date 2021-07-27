Иранский форвард "Зенита" намерен перебраться в Германию

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун собирается продолжить карьеру в Германии. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил главный редактор TuttoMercatoWeb Андреа Лосапио.

По его словам, 26-летний форвард сборной Ирана близок к переходу в леверкузенский "Байер".

Немецкий клуб предложил за иранца 18 млн евро. При этом петербуржцы намерены получить 20 млн из-за пункта в контракте, согласно которому им предсоит заплатить "Рубину" 20% от суммы трансфера Азмуна. Сделка между клубами близка к завершению. Азмун дал добро на переход в немецкий клуб.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.