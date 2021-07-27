В Грузии закрыли дорогу в Хевсурети и открыли в Сванети

В Грузии из-за последствий ливня и града закрыли дорогу в направлении Шатили для всех видов транспорта. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

Запрет действует на 58 километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили.

При этом в департаменте сообщили о возобновлении движения на трассе Местиа-Лентехи, где ранее часть дороги смыла вышедшая из берегов река. В настоящее время там ведутся работы по расчистке центральной дороги.

Отрезанными от внешнего мира в Лентехи остаются 4 села.