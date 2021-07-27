Байден рассказал о "проблемах" Путина

У президента России Владимира Путина есть "проблемы". Такое заявление сделал сегодня президент США Джо Байден.

"Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - приводят слова американского лидера журналисты президентского пула.

Как отмечается, глава Белого дома говорил о прошедшем саммите с Путиным и о том, что у главы российского государства в распоряжении есть только ядерное оружие и нефть, передает РИА Новости.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это были первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.