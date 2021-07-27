США не собираются выводить войска из Сирии - СМИ

США не планируют сворачивать военное присутствие в Сирии. Об этом сообщила сегодня газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Он подчеркнул, что около 900 военнослужащих, включая спецподразделение сухопутных сил "зеленые береты", останутся в Сирии для поддержки и консультирования СДС, борющихся с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Я не ожидаю сейчас каких-либо изменений, связанных с миссией или присутствием в Сирии", - цитирует чиновника ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что помощь, которую США оказывали СДС в борьбе с ИГИЛ, привела к успеху и будет продолжена.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. На данный момент вывод войск США из Афганистана завершен более чем на 95%. Предполагается, что американский воинский контингент покинет Афганистан к 11 сентября.