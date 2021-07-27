”Спутник V” "поженят" с AstraZeneca

Согласно реестру выданных разрешений на проведение клинических испытаний страны, официальные лица министерства здравоохранения России разрешили провести испытание комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca и однократной версии отечественной вакцины ”Спутник V”. ABC News пишет, что согласно отчетам, в небольшом исследовании, которое должно начаться 26 июля и закончиться в марте следующего года, примут участие 150 добровольцев с целью выяснить безопасность использования двух вакцин и их способность дать иммунный ответ.

Клинические испытания будут проводиться в пяти медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга.

AstraZeneca разработала вакцину совместно с Оксфордским университетом. ”Спутник V” был создан Национальным исследовательским центром им. Гамалеи в Москве, а финансирование проекта осуществлялось Российским фондом прямых инвестиций. В обеих вакцинах используется аналогичная технология: обезвреженный вирус доставляет генетический материал из спайкового белка COVID-19 в организм, что вызывает иммунный ответ.

”Спутник V” представляли как двухдозовую вакцину, используя разные вирусы в каждой дозе. Был также разработан альтернативный одноразовый вариант, получивший название ”Спутник Лайт”.

Разработчики ”Спутник V” предложили объединить усилия с AstraZeneca в ноябре, думая, что таким образом можно повысить эффективность вакцин. В декабре AstraZeneca объявила об исследовании данной комбинации. Однако в мае Минздрав России приостановил процесс выдачи разрешения на исследования и запросил дополнительные документы для рассмотрения.

Согласно официальному аккаунту ”Спутник V” в Твиттере, министерство на этой неделе дало добро, и аналогичные процессы рассмотрения продолжаются в Азербайджане, Аргентине и Объединенных Арабских Эмиратах.

”В разных странах проводятся дополнительные испытания ”Спутник Лайт” с участием других производителей, чтобы повысить эффективность различных вакцин”, - сообщили разработчики ”Спутник V” в Твиттере.

В августе 2020 года Россия дала разрешение на использование ”Спутник V”. Вакцина была встречена скептически, но отчет в британском медицинском журнале The Lancet в этом году приглушил критику, заявив, что широкомасштабные испытания подтвердили безопасность вакцины и ее эффективность на уровне 91%.

Однодозовая версия ”Спутник Лайк” получила одобрение в мае и была предложена для использования в прошлом месяце. Российские власти также одобрили две других вакцины отечественного производства – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Но данных об эффективности этих двух вакцин опубликовано не было, и ”Спутник V” остается наиболее широко используемой вакциной против коронавируса в России.

Исследователи в Великобритании и других странах проверяли, является ли сочетание вакцины AstraZeneca с другими продуктами, включая вакцины, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna, безопасным и эффективным. Первые результаты показали, что сочетание вакцины AstraZeneca с вакциной Pfizer-BioNTech вызывает сильный иммунный ответ.

Крупное исследование, проведенное в США, показало, что прививка AstraZeneca примерно на 79% эффективна в предотвращении симптомов заболевания, но может оказаться менее эффективной против новых вариантов, включая штамм ”дельта”.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что комбинированное использование различных вакцин против COVID-19, вероятно, окажется результативным, но для уверенности необходимо больше данных.