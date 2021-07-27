В Чечню поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт"

В Чечню доставили первую партию однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

По его словам, первая партия состоит из 2,2 тыс доз препарата, передает "Интерфакс".

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Чечне зарегистрированы 15 469 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 12 891 житель региона, умерли - 293.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 194 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.