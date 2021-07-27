Власти Крыма ликвидируют очередь в детсады к 2023 году

Благодаря строительству новых детских садов, очередь в дошкольные учреждения в Крыму планируется ликвидировать к 2023 году. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в Симферополе под руководством министра просвещения РФ Сергея Кравцова прошло заседание в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которого рассматривались вопросы нацпроекта "Образование", в том числе капремонт и строительство общеобразовательных учреждений, обеспечение школ новыми учебниками и так далее.

Аксенов заявил, что в регионе ведется активное строительство дошкольных образовательных учреждений: в 2021 году откроется 23 объекта по общей программе, которые создадут 3,7 тыс мест. Еще 38 объектов на 7 тыс малышей будут введены в эксплуатацию в 2022 году.

"Рассчитываем, что все работы будут завершены к концу 2022 - началу 2023 года, и процесс ликвидации очередей в детские сады будет завершен", - подчеркнул глава Крыма.