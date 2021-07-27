Forbes America напишет о туризме в Грузии

Редакция Forbes America готовит статью для популяризации туристических направлений Грузии – для этого Национальная администрация туризма страны провела специальный пресс-тур для представителя издания.

Журналист Forbes Рана Гуд посетила один из семейных погребов в Раче, где попробовала местное вино, а после восьмидневного тура она подготовит статью для Forbes и поделится с миллионами читателей журнала своими впечатлениями о Грузии, расскажет о ее туристических направлениях, туристических продуктах, грузинском вине и грузинской кухне.

"Я замечательно провела время в Грузии, мне очень понравилось. Я побывала в разных уголках: была в горах, видела реки, побывала в Тбилиси, но мне еще есть на что посмотреть. В следующий раз я хочу посетить Боржоми, Батуми и Казбеги", – сказала Рана Гуд после пресс-тура, передает Sputnik Грузия.

Заместитель министра экономики Мариам Квривишвили отметила, что для Грузии очень важно восстановление туризма быстрыми темпами, и министерство делает для этого все возможное. Также она отметила, что для представителя Forbes направления Имерети, Рача, Сванети были выбраны для того, чтобы повысить осведомленность об этих регионах и увидеть в этих местах как можно больше туристов.