Подросток устроил ДТП с переворотом в Махачкале

Юный житель Махачкалы решил прокатиться на "Ладе", которая принадлежала его родственникам и "арендовал" автомобиль. В результате произошла авария.

Камеры видеонаблюдения города зафиксировали, что сначала "машина сильно виляла, пытаясь уйти в занос, но водитель не справился и перевернулся".

В результате случившегося никто не пострадал. Горе-водителю помогли свидетели ДТП, по факт проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции выясняют все обстоятельства случившегося, пишет "КП Северный Кавказ".