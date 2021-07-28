Китай хочет заполнить вакуум в Афганистане 

Вашингтон фактически завершил свою 20-летнюю войну в Афганистане 1 июля, когда ночью в обстановке секретности покинул авиабазу Баграм, которая долгое время служила плацдармом для операций в стране. Теперь, по мнению министра иностранных дел Китая Вана И, необходимо пресечь попытки США ”создать новые проблемы и переложить бремя ответственности на страны региона”.

Японская "Нихон кэйдзай симбун" пишет, что в частном порядке китайские официальные лица не могут быть недовольны уходом побежденной Америки: решение Вашингтона открывает больше возможностей для КНР и демонстрирует падение мощи США. Однако последствия ухудшающейся ситуации в Афганистане угрожают региональным интересам Пекина. Ван И предложил Пакистану, крупнейшему получателю китайского финансирования в рамках инициативы президента Си Цзиньпина ”Один пояс - один путь”, сотрудничать по вопросам Афганистана и помогать ”вместе защищать региональный мир”.

У Китая есть повод для заполнения пустоты в Афганистане и использования огромных минеральных богатств страны. Кроме того, расположение Афганистана на перекрестке дорог Центральной, Южной и Юго-Западной Азии делает его геополитически привлекательным для Пекина, который хочет связать Кабул с флагманским проектом ”Один пояс - один путь” через Китайско-пакистанский экономический коридор.

Продвижение интересов зависит от прекращения насилия в Афганистане, в связи с чем Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию давнего конфликта в стране. Коммунистический Китай на протяжении более полувека был близок к Пакистану, первой исламской республике постколониальной эпохи. При этом стал поддерживал контакты с движение "Талибан" (запрещено в РФ). Такой деловой подход долгое время был отличительной чертой внешней политики Китая.

Когда в 1996 году талибы захватили власть и объявили исламский халифат, Китай установил более тесные отношения с режимом, чем любая другая немусульманская страна, открыв авиационное сообщение между столицей Синьцзяна Урумчи и Кабулом. В 2001 году, в день, когда два самолета врезались во Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, китайские официальные лица подписали соглашение о расширении экономического и технического сотрудничества с талибами.

Многие эксперты говорят об опасности распространения афганского конфликта на Синьцзян. Но короткая 76-километровая граница Китая с Афганистаном в основном проходит по труднодоступной высокогорной местности. Китай также разместил собственные воинские части в другом потенциальном коридоре в Синьцзян, в Таджикистане, включая солдат на таджикско-афганской границе.

Озабоченность Китая в основном касается его экономических интересов в Пакистане и Центральной Азии, особенно в богатом ресурсами Таджикистане, и безопасности китайских граждан, работающих там над проектами. Однако угроза терроризма обеспечивает Пекину удобное прикрытие для продвижения своих геополитических интересов.

Чтобы расположить "Талибан" к сотрудничеству, Китай уже пообещал предоставить ополченцам две вещи, необходимые для управления Афганистаном полностью или частично: согласие, если не формальное признание, его власти и создание необходимой инфраструктуры для экономического развития. И "Талибан", попавшийся на удочку, изо всех сил старается развеять опасения Китая. Ясно, что Афганистан, в котором доминируют талибы, не только будет находиться под властью Пакистана, но и будет во многом способствовать осуществлению планов Китая.

Выход Америки открыл путь не упускающему возможностей Китаю для стратегического вторжения в Афганистан и углубления своего проникновения в Пакистан, Иран и Центральную Азию.