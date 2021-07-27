В Израиле разрешили вакцинировать детей 5-11 лет

Израильский Минздрав разрешил поликлиникам и больницам осуществлять вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа детей в возрасте от пяти до 11 лет при риске развития у них тяжелых форм заболевания или летального исхода при заражении, информирует пресс-служба ведомства.

"Предполагается ограничиться рекомендацией вакцинации тех, кто находится в группе повышенного риска", - уточнили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что накануне в стране было зафиксировано 2065 случаев заболевания.