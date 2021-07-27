Грузия на 42% нарастила экспорт голубики

Грузия с 1 мая по 18 июля этого года экспортировала 916 тонн голубики, что более чем на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В Минсельхозе Грузии уточнили, что в этом сезоне голубики за границу продано на $5,4 млн, что на 45% больше, чем в прошлом году, объем поставок вырос на 269 т - плюс 42%.

Основная часть ягод идет на экспорт в Россию - 842 т, ОАЭ - 26,4 т, Украину - 21,1 т.

За прошлогодний сезон Грузия экспортировала голубики на более чем $3 млн.