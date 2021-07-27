Уборка винограда начинается в Краснодарском крае

В начале августа на Кубани стартует уборка винограда, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В 2020 году мы собрали свыше 208 тысяч тонн янтарной ягоды. В этом году планируем начать уборку в начале августа", - сказал Кондратьев, пишут "Кубанские новости".

Он напомнил, что Кубань - главный винодельческий регион страны, в этом году инвентаризация виноградопригодных земель выявили более 50 тыс га потенциальных территорий под виноградники. В этом году в крае высадят 1,7 тыс га виноградников.