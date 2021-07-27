Краснодарцы прощаются с первым стадионом ФК "Краснодар"

В Краснодаре начали сносить первый стадион академии ФК "Краснодар", - сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Академия накануне попрощалась со своей первой домашней ареной для многих команд "горожан", уже начался демонтаж стадиона, - передает "АиФ-Юг".

За десять лет работы арена, открывшаяся в 2011 году, приняла более 400 игр - Футбольной Национальной Лиги, второго дивизиона (группа "Юг"), Молодежного первенства РПЛ, женской Суперлиги, Молодежной лиги, Юношеской футбольной лиги, ряд элитных раундов ЧЕ-2013 и ЧЕ-2019, турниры памяти С.И.Вахрушева, товарищеские матчи основной команды и множество матчей детско-юношеских турниров.

Здесь готовились к контрольным играм футболисты сборной России и Португалии, проводила подготовку к матчам чемпионата мира по футболу 2018 сборная Испании, а с воспитанниками "быков" встречались легендарные бразильские футболисты Пеле и Роналдиньо.