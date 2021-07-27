Между Россией и Казахстаном по Каспию будут ходить круизные теплоходы

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ во главе с губернатором Игорем Бабушкиным, сообщает govoritmoskva.ru.

Стороны обсудили вопросы приграничного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, а также обсудили возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между Актау и Астраханью, что будет способствовать развитию торгово-экономического потенциала приграничных регионов, - передает "АиФ-Казахстан".

С губернатором Астраханской области встретился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который в ходе встречи подчеркнул, что стратегические и союзнические отношения Казахстана с Российской Федерацией все активнее и шире охватывают взаимодействие регионов двух стран. Также Токаев поблагодарил Бабушкина за всестороннюю поддержку астраханских казахов.