Пятигорск избавится от мусорного полигона

В Пятигорске будет ликвидирован мусорный полигон, сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов, отметив, что так власти отреагировали на обращение местных жителей.

Рекультивация объекта обойдется в 520 тыс рублей. "Работы сделают за два года. В 2021 года на них выделили 140 тысяч рублей, а в 2022 году выполнят основной массив задач и потратят на это 380 тысяч рублей", - сказал он.

Ворошилов отметил, что "благодаря национальному проекту "Экология" и поддержке губернатора будет проведена полная рекультивация старого полигона", пишет "КП Северный Кавказ".