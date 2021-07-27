Синоптики предупредили жителей центра России о дождях

В среду, 28 июля, в центр европейской части России придет дождливая погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

"С завтрашнего дня прогнозируются в средней полосе, в частности, в Москве, дожди, но это не должно приводить в уныние, погода будет теплой", - цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

По его словам, кратковременные дожди начнутся во второй половине дня в среду. "В ночь на четверг они уже будут умеренными, и появятся условия для грозовой деятельности. В первой половине дня 29 июля дожди сохранятся", - поведал метеоролог.

Он также отметил, что дожди в центре европейской части России будут идти до конца текущего месяца, но погода будет вполне комфортной.

Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально жаркие дни могут ожидать россиян и в августе. "По климату, самые высокие температуры наблюдаются в последние пятидневки июля и в первые дни августа. Самые жаркие дни - 31 июля и 1 августа", - сказал синоптик.