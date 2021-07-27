UFC отменил ближайшие бои Абдурахимова и Копылова

Российские бойцы смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов и Роман Копылов не примут участие в турнире UFC on ESPN 28, который состоится 31 июля.

Причины отмены со-главного поединка между Абдурахимовым и американцем Крисом Докосом неизвестны. Средневес Копылов пропустит турнир из-за проблем с визой. Его соперником должен был стать американец Сэм Алви.

Главным событием UFC on ESPN 28 станет поединок Юрайа Холла и Шона Стриклэнда.