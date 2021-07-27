Сироту пытались поселить в аварийной квартире в Крыму

В пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю проинформировали о том, что СК было возбуждено дело по факту халатности должностных лиц администрации Красногвардейского района, которые намеревались выдать сироте квартиру в аварийном доме без канализации и газа.

По факту была организована проверка с выездом в администрацию для изучения всей интересующей следствие документации, а также опроса пострадавшей.

"Дом находится в антисанитарном аварийном состоянии, отсутствует канализация, газоснабжение, - говорится в сообщении.- В нем 48 квартир, в доме проживает лишь 12 человек, один подъезд пустует полностью. Однако в соответствии с актом приема-передачи и акта приемки при передаче указанного жилого помещения претензий по качеству и иным показателям у заказчика не возникло", - приводит сообщение ТАСС.

В дальнейшем органы следствия будут способствовать в получении женщиной жилья на территории того поселения, где она живет и работает.