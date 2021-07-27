В России готовится новое наступление на курильщиков

Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай сообщил о том, что ведомство прорабатывает новые меры, направленные на борьбу с курильщиками.

"Для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости важно разрабатывать и принимать новые меры", - говорится в его сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Так, планируется стандартизация размеров и обезличение упаковок изделий для курения, где "75% площади должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения, о запрете на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ".

Кроме того, возможен запрет на "использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях", отметил представитель ведомства.