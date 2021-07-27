В Турции обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа признал, что темпы распространения коронавируса COVID-19 в стране вызывают серьезную обеспокоенность.

"Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем", - написал он на своей странице в социальной сети Twitter.

В этой связи министр призвал граждан соблюдать меры предосторожности и делать прививку, передает ТАСС.

По данным Минздрава Турции, 27 июля в стране были выявлены 19 761 новый случай заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с 8 мая, когда инфекция была диагностирована у 18 052 человек. Общее число заразившихся на сегодняшний день превышает 5,514 млн человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 194 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.