Турнава: "локдаун" для Грузии опаснее коронавируса

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила о том, что введения "локдауна" из-за растущего числа заражения коронавирусом в стране не будет, та как это повлечет экономический спад.

Накануне в стран был зафиксирован самый высокий показателей заражения коронавирусом в году – почти 3,7 тыс заболевших за сутки.

"Мы не планируем закрывать страны, потому что очень важно, чтобы люди работали и у семей был доход, а экономика развивалась", - пояснила она, отметив, что сейчас есть "достаточно вакцин".

"Мы завершили прошлый год с экономическим спадом 6%. Это было болезненно, но неизбежно. А сейчас, когда у нас есть возможность массовой вакцинации, мы поэтому пути не пойдем", - сказала она, подчеркнув, что власти не планирую вводить даже точечных ограничений.