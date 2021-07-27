Грудинин присоединится к КПРФ

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" в Московской области Павел Грудинин намерен вступить в КПРФ. Об этом он сообщил в эфире телеканала коммунистов "Красная линия".

"Я с Геннадием Андреевичем (Зюгановым – ред.) еще не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию", - цитирует его РИА Новости.

По словам Грудинина, он принял это решение после того, как Центральняа избирательная комиссия исключала его из списка КПРФ, и он "почувствовал себя как человек беспартийный, который сидит в окопах", а "Отечество в опасности".

Ранее в ЦИК поступило письмо от бывшей жены Грудинина о том, что у него есть доля в фирме за рубежом. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, политик продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD. На основании этих данных ЦИК исключил Грудинина из списка.