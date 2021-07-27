Трагедия на трассе "М-4 Дон": погибли два человека, пятеро в больнице

Два человека погибли и пятеро были госпитализированы в результате столкновения двух иномарок на трассе "М-4 Дон" в Горячеключевском районе Краснодарского края, информирует отдел пропаганды краевого ГИБДД.

Согласно предварительной информации, около 16:00 мск в районе 1 410 км автодороги "М-4 Дон" водитель Toyota Corolla, потерял управление авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mercedes Vito. "Водитель Toyota и его пассажир погибли на месте, пятеро пассажиров Mercedes, двое из которых несовершеннолетние, для обследования доставлены в лечебное учреждение", - приводят слова собеседника ТАСС.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.