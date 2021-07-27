Глава МИД Грузии провел встречу с председателем ПАСЕ

Во вторник в Тбилиси состоялась встреча министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Дамса.

На встрече были подведены итоги успешного председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы. Стороны также обсудили текущую ситуацию в стране и запланированные на осень выборы в органы местного самоуправления. Глава грузинского внешнеполитического ведомства отметил важность мобилизации максимального количества международных наблюдателей на выборах.

В свою очередь, председатель ПАСЕ выразил твердую поддержку Грузии и поблагодарил Залкалиани за тесное сотрудничество, а также за теплое гостеприимство и встречу.