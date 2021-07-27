Олимпиада в Токио: итоги четвертого дня

Во вторник, 27 июля, в Токио прошел четвертый день летних Олимпийских игр.

По его итогам российские спортсмены завоевали шесть наград, в том числе три золотые медали.

Олимпийскими чемпионами стали Евгений Рылов (плавание), Владислав Ларин (тхэквондо), Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова в командном многоборье по спортивной гимнастике.

Обладателями серебряной медали стали Климент Колесников (плавание), Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов (стрельба, пистолет). Бронзовую медаль завоевали Юлия Каримова и Сергей Каменский (стрельба, винтовка).

На данный момент сборная России находится на четвертой строчке в неофициальном медальном зачете. На счету российских спортсменов нее четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые награды.

Первое место занимает Япония (10 золотых, 3 серебряных, 5 бронзовых медалей, второе – США (9-8-8), третье – Китай (9-5-7).

Также сегодня тяжелоатлетка Полина Гурьева завоевала первую медаль Олимпийских игр в истории Туркменистана. Спортсменка стала обладательницей серебряной медали в весовой категории до 59 кг.