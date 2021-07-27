Ставрополье ждет аномальный холод

Установившаяся на Ставрополье 40-градусная жара сменится антирекордом – уже сегодня в краевой столице резко похолодало до +17.

"Этот показатель на 14 градусов ниже климатической нормы. С учетом ветра (8 м/с, порывами до 17 м/с) и дождя такая погода ощущается как +11", - пишет "КП Ставрополь".

Уточняется, что осадки продлятся до вечера.

Однако уже на будущей неделе в регион вновь вернется тепло – прогнозируется ясная погода без осадков и до +25 днем.